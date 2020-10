Ottobre Rodigino, saltano tutti gli appuntamenti in presenza, chi può li farà con collegamenti on line

ROVIGO L'Ottobre Rodigino perde anche gli ultimi pezzi. Gli organizzatori di alcuni eventi hanno annullato le iniziative in presenza a causa dell'emergenza sanitaria e alla luce del recentissimo Decreto della presidenza del Consiglio. Le attività già calendarizzate alla Gran Guardia e in Pescheria Nuova, sono state annullate e chi può le svolgerà on line. Infatti l'assessorato alla Cultura ha informato gli organizzatori dei vari eventi in programma, che le attività assembleari o di tipo congressuale, non possono più svolgersi in presenza ma unicamente a distanza, chiedendo pertanto l'impegno ai vari soggetti interessati, di attenersi e adeguare la realizzazione delle attività alle nuove direttive. INIZIATIVE SALTATE Quindi gli organizzatori di “La lingua in fiera” in programma oggi, "Rotary incontra i giovani”, prevista lunedì, “Il dialetto nel castello” di mercoledì 28 ottobrte e “Giornalisti a Rovigo”, in programma sabato 31 ottobre, tutti eventi ospitati in Gran Guardia, hanno sospeso gli appuntamenti.