Giallo di Albarella, altri ritrovamenti di ossa sulla spiaggia

ROVIGO - Sulla, in comune di Rosolina, alcuni bagnanti hanno rinvenuto ieri un frammento osseo curvo di circa 17 centimetri in avanzato stato di decomposizione. Martedì 20 agosto il primo ritrovamento: era emersa una porzione di mandibola che sembra umana, con due denti. Il secondo ritrovamento è di sabato 24 agosto, circa 12 cm di frammento osseo (porzione di bacino). Nei giorni scorsi la Procura di Padova si è messa in contatto con quella di Rovigo perché verifichi se c'è corrispondenza con il dna di , la padovana scomparsa a 55 anni la notte tra il 15 e il 16 gennaio 2016.Per quella sparizione sono stati condannati in appello a 30 anni i fratelli Freddy e Debora Sorgato e a 17 Manuela Cacco. Le analisi sulle ossa ritrovate inizieranno: il medico legale incaricato è Lorenzo Marinelli di Ferrara.