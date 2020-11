ROVIGO - «La situazione è pesante, ma riusciamo ancora a gestirla, non deve spaventare l’alto numero di positività. È più preoccupante l’andamento dei ricoveri: abbiamo già ridotto alcune attività per recuperare personale medico e infermieristico, ora ci sarà un’ulteriore riduzione, sia dei ricoveri ordinari che delle attività specialistiche, in tutti gli ospedali, salvaguardando l’urgenza e l’oncologia».

A preannunciare la nuova stretta, già anticipata sabato a livello regionale, che porterà al blocco degli interventi chirurgici programmati e delle attività specialistiche, interessando anche le strutture private, è il direttore generale dell’Ulss Antonio Compostella. Oggi il piano dovrebbe essere completato e domani dovrebbe entrare in vigore. Riportando a una situazione analoga a quella di marzo, quando il Cup ha dovuto riprogrammare tutte le prenotazioni.

IL PROBLEMA

«Rispetto alla prima fase - precisa Compostella - non bloccheremo tutto, stiamo definendo un piano per mantenere tutto quello che riusciremo a garantire. La necessità è recuperare personale da dedicare all’assistenza dei pazienti Covid, perché abbiamo un numero significativo di ricoveri, 95, e 13 in Terapia intensiva. Stiamo saturando il quarto piano del San Luca. Il problema non sono gli spazi, possiamo utilizzare anche il terzo piano, altri 60 posti, ma medici e infermieri, perché i pazienti Covid necessitano di alta assistenza».

RICOVERI IN AUMENTO

Ieri i ricoverati sono cresciuti di una unità rispetto ai 94 di domenica, ma è il bilancio dei quattro ingressi, tre persone che sono arrivate al Pronto soccorso, di 64, 48 e 31 anni, e una persona in isolamento che è peggiorata, ai quali hanno fatto riscontro le dimissioni di due pazienti, migliorati e posti in isolamento domiciliare, nonché di un altro decesso. Nella notte, infatti, si è consumata la 58. morte con Covid del Polesine, la 22. dal 10 settembre. A spegnersi, a 69 anni, una altopolesana che era ospite della Casa Sacra Famiglia di Fratta e che era stata trasferita all’ospedale di Rovigo visto il suo quadro clinico già segnato da altre patologie. La sua positività era emersa all’inizio del mese, quando si è riacceso un nuovo focolaio nella struttura residenziale con oltre un centinaio di ospiti, divisi in nucleo per anziani non autosufficienti e un nucleo per disabili psichici, già colpita nella prima fase epidemica.

In tutto al momento ci sono 70 ospiti di strutture residenziali positivi e 33 operatori. Sono 32, invece, i contagi fra il personale dell’Ulss. Le positività totali emerse fra le 16 di domenica e le 15 di ieri sono state 88. Sei le guarigioni, 623 da inizio epidemia. Le persone attualmente positive in provincia sono 1.416, uno ogni 159 residenti. Sono invece 2.285 le persone in isolamento domiciliare.

«L’andamento della curva dei contagi ha avuto un’impennata brusca, quasi verticale - sottolinea Compostella - ma non è il numero dei nuovi positivi che deve preoccupare, perché facciamo quotidianamente circa duemila tamponi e il numero di positività in rapporto ai tamponi varia fra il 6% e l’8%, la percentuale più bassa del Veneto. Domenica ne abbiamo fatti 1.144 molecolari e 812 rapidi. Sabato abbiamo fatto 200 tamponi anche al personale della Protezione civile, tutti negativi. Stiamo facendo test a manetta, non mancano le criticità, ma lavoriamo per risolverle. E per tutti i positivi stiamo garantendo l’attività di tracciamento e isolamento dei contatti, che è fondamentale. Certamente il numero di persone positive fa impressione, ma più ne troviamo, tante più ne isoliamo e riduciamo il rischio per gli altri, come quando si schiuma il brodo. Per il momento tutto regge grazie al lavoro delle tante persone quotidianamente impegnate in queste attività».

Fra queste, anche il personale delle Usca. Ieri si sono completati gli esiti dei tamponi scolastici già eseguiti, tutti negativi tranne che per due alunni della scuola elementare Duca D’Aosta di Rovigo. Le nuove positività emerse fra bambini e ragazzi, invece, vedranno oggi le Usca impegnate nelle scuole elementari Rodari di Pettorazza, Gronchi di Rosolina, Marconi di Crespino e Pascoli di Taglio di Po, ed alle scuole medie Buzzolla di Adria, Marin Sanudo di Rosolina e Pio XII di Porto Viro.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA