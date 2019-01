In ospedale piove acqua dal tetto: chiuse 4 sale operatorie su 6

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRECENTA - Stavolta è l’acqua a creare una nuova emergenza all’ospedale San Luca: un’infiltrazione ha messo fuori uso le sale operatorie. Il problema si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì e, per sicurezza, ha portato alla chiusura di tutte le sale operatorie. Come spiega in una nota l’Ulss 5, «a causa di un guasto al sistema di condizionamento, si è verificata una perdita d’acqua dalle tubazioni d’alimentazione. Tale perdita d’acqua ha coinvolto parte del piano delle sale operatorie.