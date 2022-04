GIACCIANO CON BARUCHELLA - In questi giorni il sindaco di Giacciano con Baruchella Natale Pigaiani s i trova in Togo . «L a nostra permanenza in Africa prosegue bene e con un programma serrato, perché dobbiamo correre per riuscire a andare a salutare nei vari villaggi gli amici di padre Gianni Gobbi ».

Continua così l’impegno della comunità polesana verso questa terra africana a memoria dell’opera di padre Gianni Gobbi, il missionario baruchellese scomparso il 7 novembre 2008, dopo aver dedicato quasi 40 anni alle popolazioni bisognose africane. Pigaiani e gli altri rappresentanti dell’Associazione Opera Padre Gianni Gobbi hanno inaugurato l’ampliamento di una scuola a Danj i accolti con grande calore dagli alunni dell’istituto.



NUOVA SCUOLA



All’inaugurazione della scuola che ospita più di 350 alunni, era presente tutto il villaggio con le autorità locali. Nell’edificio scolastico è stata anche posta una targa di ringraziamento al Comune di Giacciano con Baruchella e all’Associazione Padre Gianni Gobbi.

Pere Fabrice Vovor, direttore dell’istituto, ringrazia : «Sono 20 anni di creazione del nostro collegio Saint Michel. Abbiamo la gioia di accogliere gli amici italiani, il sindaco di Giacciano con Baruchella, l’architetto Carlo Fioratto e la giudice di pace Daniela Badini. Abbiamo inaugurato 2 nuove aule per un totale di 7 classi costruite in questi ultimi 4 anni. Grazie di cuore anche a tutti i benefattori che con discrezione non vogliono essere citati e che ci hanno sempre sostenuto ».



I PROGETTI



Non è il primo dei progetti che sono stati finanziati in Africa. E’ stata già costruita la chiesa, dedicata a Maria Ausiliatrice, un dispensario medico, un allevamento di polli, la predisposizione di terreni agricoli per la semina di cereali, la costruzione di un pozzo. Inoltre, l’Associazione Opera Padre Gianni Gobbi ha fornito anche decine di quintali di alimentari e medicine. A questi progetti hanno contribuito oltre che gli associati, anche il Comune di Giacciano con Baruchella e la Regione Veneto. Padre Gianni Gobbi giunse in Africa il 10 ottobre 1970 e dedicò tutta la sua vita allo sviluppo spirituale e materiale del Togo, dove costruì 6 missioni, fino al sopraggiungere della malattia. Spesso tornava a Baruchella, dove tutti ricordano il suo impegno: più che aiuto finanziario, intendeva portare in Africa macchine da lavoro, beni alimentari e strumentali, senza mancare mai di chiedere il sostegno della preghiera. La sua testimonianza fu preziosa per far conoscere una realtà lontana e bisognosa. Gianni Gobbi nacque a Merlara il 31 gennaio del 1943, all’età di sei anni entrò in Seminario a Rovigo, dove iniziò il suo percorso religioso con l’ordinazione del sacerdozio. Arrivò in Africa con i Padri Comboniani.