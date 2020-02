Ammazza la moglie e si uccide. Erano d'accordo: lettera di scuse firmata dalla coppia Foto

ROVIGO - Omicidio-suicidio a Rovigo, nel quartiere di Commenda. Il ritrovamento dei due coniugi, Tino Bellinello e Renata Berto, 87 e 78 anni, è avvenuto stamattina: lei è morta al'istante, lui nel pomeriggio in ospedale. La scoperta in via Gramsci al civico 45, in una villetta a due piani.

LETTERA AI FIGLI CON LE SCUSE

Prima di compiere il gesto marito e moglie hanno scritto e firmato una lettera indirizzata a figli e familiari, in quelle righe i due hanno chiesto scusa per quello che stavano per fare.



L'anziano, ex gestore del distributore di carburante Shell di viale Porta Adige, alle porte della città, avrebbe ucciso la moglie con un colpo di pistola, una Beretta regolarmente detenuta dall'ex cacciatore, e poi l'ha puntata verso di sé. L'anziano era stato ricoverato in condizioni disperate: nel pomeriggio è morto.

Ultimo aggiornamento: 17:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA