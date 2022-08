Omicidio Kurti, ancora ricerche nell'Adigetto in zona Badia Polesine

BADIA POLESINE - Si cerca ancora. Non sono terminate le indagini sull'omicidio di Shefki Kurti, trovato a pezzi nell'Adigetto. Nel pomeriggio di oggi, 18 agosto, vigili del fuoco e carabinieri hanno concentrato le ricerche lungo riviera Miani a Badia Polesine.

Lo scorso 28 luglio è stata trovata una gamba mozzata nell'Adigetto in zona Villanova del Ghebbo. Poi sono stati rinvenuti altri resti e si è risaliti all'identità: Shefki Kurti, un muratore in pensione di 71 anni, che da anni viveva con la moglie a Badia Polesine. I carabinieri stanno indagando per capire chi lo abbia ucciso, fatto a pezzi e gettato nel canale.