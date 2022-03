Accoltellò il compagno per gelosia, Rosangela Dal Santo condannata a 21 anni

ROVIGO - È di 21 anni di reclusione la pena decisa oggi dalla Corte d'Assise del Tribunale di Rovigo nei confronti di Rosangela Dal Santo, la 58enne accusata dell'omicidio volontario del compagno Costantino Biscotto, accoltellato al culmine di una lite, ormai un anno fa, alle prime ore del 26 gennaio, nella loro abitazione a Polesella, Comune polesano sulla sponda del Po.

Un omicidio nel quale la gelosia della donna nei confronti dell'uomo avrebbe giocato un ruolo importante, come sottolineato dal pm Francesco D'Abrosca nella sua requisitoria, in chiusura della quale ha proprio chiesto che arrivasse una condanna a 21 anni, considerando le aggravanti equivalenti alle attenuanti, ovvero la piena confessione e l'atteggiamento processuale della donna, che con il proprio avvocato Gianni Morrone del Foro di Padova e presidente emerito della Camera penale patavina, ha prestato il proprio consenso all'acquisizione di tutti gli atti delle indagini. L'avvocato Morrone nella propria arringa ha cercato di valorizzare quanto riportato anche nella perizia eseguita sulla donna, dalla quale emergeva comunque un disturbo dell'adattamento, anche se secondo il consulente non tale da compromettere la capacità di intendere e volere né l'imputabilità. La difesa ha poi ribadito il ruolo giocato dalla gelosia, ma non come senso di possesso, ma come ansia, timore, paura, anche di un'amante che forse non è nemmeno mai esistita.

L'omicidio di Biscotto era stato scoperto solo nella tarda serata del 26 gennaio, quando i carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione del tentativo di suicidio, con il gas di scarico della propria auto, all'interno del garage, da parte della donna. Una volta entrati nella loro abitazione, al civico183/A di via Mayer, si sono poi trovati davanti al corpo senza vita del compagno 55enne, che lavorava come rappresentante della Parmalat, steso sul pavimento a pancia in su, con le gambe leggermente divaricate, rivolte proprio verso la porta d'ingresso, con evidenti ferite da arma da taglio su tutto il tronco e due grossi coltelli da cucina, di quelli da arrosto, poco distante. Un aspetto sul quale in fase preliminari ci si è lungamente soffermati è stato quello relativo alla capacità d'intendere della donna, attualmente nel carcere femminile di Verona Montorio, che, dopo essere stata a lungo in ospedale, dove era stata trasportata la sera dell'omicidio per il principio di intossicazione provocato dal suo tentativo di suicidio con il gas di scarico era stata poi operata d'urgenza dopo la scoperta di ferite d'arma da taglio, risultate effetto di un altro gesto di natura autolesiva. In seguito ad un primo ricovero di tre giorni in prognosi riservata in Rianimazione era stata poi trasferita in Chirurgia e, infine, in Psichiatria.

La Corte d'Assise presieduta da Angelo Risi con Silvia Varotto giudice a latere, ha anche condannato la 58enne al pagamento di un risarcimento di circa 260mila euro nei confronti della sorella della vittima e di 127mila al cognato, assistiti dall'avvocato Giuseppe Steri di Gallarate.