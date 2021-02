​Omicidio tra le roulotte: uomo ucciso a colpi di machete, l'assassino è in fuga

ROVIGO - Omicidio a Sant'Apollinare, alle porte di Rovigo. Un uomo è stato ucciso a colpi di machete nei pressi delle roulotte della famiglia che vive in queste stesse a fianco della strada provinciale che collega la frazione al capoluogo. Il corpo della vittima è stato trovato in mezzo alla strada verso le 20 di oggi, giovedì 4 febbraio. L'autore dell'efferato omicidio sarebbe in fuga: i carabinieri, intervenuti sul posto, stanno dando la caccia a un giovane con il quale l'uomo avrebbe avuto un acceso diverbio prima dell'aggressione.

Ultimo aggiornamento: 22:47

