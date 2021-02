Omicidio, giovane di 29 anni uccide il padre a martellate dopo una lite furiosa

PORTO VIRO - Ancora un parricidio in Polesine. Un giovane di 29 anni ha ucciso con un martello il padre di 56 anni, Giovanni Finotello, colpendolo al busto e al capo, al culmine di una lite in casa, in via Siviero 50, nella località di Contarina.

I carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Adria sono intervenuti sul posto con i soccorsi. Il padre era ancora vivo quando il 118 è arrivato, ma è deceduto una volta arrivato in ospedale per le gravi ferite riportate.

