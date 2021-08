GIACCIANO (ROVIGO) - Interrogatorio di garanzia, udienza di convalida dell'arresto e assegnazione dell'esame autoptico sul corpo del compagno di Romina Soragni: sono questi i passi che la procura siciliana intende percorrere a partire da lunedì. Sono queste le ultime novità giudiziarie sul caso dell'omicidio, avvenuto nel paese di Prizzi in provincia di Palermo, che vede come vittima Giuseppe Canzoneri 51enne del posto e come rea confessa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati