Uccise il marito a coltellate, arresti domiciliari per la 57enne

ROVIGO - Sono stati concessi gli arresti domiciliari stamani, 3 febbraio, su ordinanza del Gip di Rovigo, a Rosangela Del Santo, 57 anni, la donna di Polesella, che aveva tentato il suicidio dopo aver ucciso il marito, Costantino Biscotto, massacrato a coltellate nella sua abitazione il 26 gennaio scorso

APPROFONDIMENTI NORDEST Uccide il marito e tenta il suicidio con il gas a Polesella UCCISO A 55 ANNI Omicidio a Rovigo, trovati i coltelli. I vicini hanno aperto il... POLESELLA Tenta il suicidio con il gas dopo aver ucciso il compagno a coltellate

La donna è indagata per l'omicidio. Biscotto era stato trovato nell'ingresso dell'abitazione, Dal Santo era stata trovata chiusa nell'auto in garage, messa in moto e con i gas di scarico che stavano saturando l'ambiente, soccorsa e portata all'ospedale.

I coltelli utilizzati per colpire a morte l'uomo sono stati in seguito ritrovati e sequestrati nell'abitazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA