ARIANO POLESINE - Dovrebbe partire per il Marocco oggi, con la famiglia, la salma di Rkia Hannaoui, 31 anni, madre di due figli di 8 e 11 anni. La donna era stata colpita a morte martedì 28 marzo da un proiettile esploso accidentalmente dal figlio più piccolo nella propria abitazione di via Fine ad Ariano Polesine e si era spenta nel giro di 24 ore. Di qui si era aperto un giallo: l’esito della tac aveva individuato un corpo compatibile con un proiettile nel cranio. Il marito, nonché padre dei due figli di Rkia Hannaoui , aveva un alibi di ferro, essendo impegnato altrove al momento del ferimento. L’altro adulto coinvolto era il vicino di casa, nonché proprietario del piano s uperiore, che col passare dei giorni aveva cambiato versione. Nel corso delle indagini è emerso che la pistola che ha ucciso la trentunenne era sua, ma come e quando i bambini ne siano entrati in possesso , non si è ancora capito. Il mistero della morte della donna è stato risolto alcuni giorni dopo la tragedia, quando la Procura è riuscita ad accertare che l’omicidio non era stato altro che il frutto di una tremenda disgrazia . Il caso ha getta to nel dolore due comunità , quella arianes e l’intero gruppo marocchino del Polesine.



FUNERALE ISLAMICO



Ora che le indagini sono concluse con il loro triste epilogo, la salma di Rkia e la famiglia dovrebbe ro partire quest’oggi con destinazione il P aese di origine per dare corso al funerale islamico. A confermarlo è la sindaca Luisa Beltrame che ieri pomeriggio è andata a far visita al pa dre e a i due figli , accompagnata dall’assistente sociale Sara Zanellato. Un atto voluto dall’amministrazione che fin da subito è stata accanto a l nucleo , ma soprattutto ai due bimbi colpiti da una tragedia più grande di loro e di cui, forse, solo ora stanno comprendendo la gravità. « Abbiamo portato loro un po’ di materiale scolastico e altri generi di cui pensavamo avessero bisogno non potendo al momento ancora rientrare in casa - ha riferito dopo l’incontro la prima cittadina - c i hanno accolto bene ».

SOLIDARIETÀ



Beltrame si è soffermata poi sulla necessità di stare accanto ai due fratellini . «Abbiamo loro manifestato la nostra disponibilità a ulteriori incontri anche con persone che possano aiutarli ad affrontare i prossimi tempi. Domani (oggi per chi legge , ndr) partiranno per il Marocco con la povera Rkia per ritrovarsi con tutti i parenti per darle l’ultimo saluto, dovrebbero tornare in Italia fra 15-20 giorni ».