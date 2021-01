ADRIA Condanna all'ergastolo per Roberto Lo Coco, per l'omicidio della moglie Giulia Lazzari, allora 23enne, avvenuto l'8 ottobre 2019. La giovane morì dopo 9 giorni di agonia. Il compagno l'aveva strangolata nella loro casa di via Chieppara ad Adria. Oggi la Corte D’Assise lo ha condannato al massimo della pena.

