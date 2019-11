CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIA - Dall’una prima conferma dell’attendibilità del racconto fatto da Roberto Lo Coco , che ha ammesso di aver stretto le mani attorno al collo della moglie, soffocandola.A sottolinearlo è l’avvocato Enrica Fabbri, che assiste il padre e la madre di Giulia, Devis e Moira, parti offese nel procedimento per omicidio volontario, aggravato dal rapporto coniugale e dalla premeditazione, nei confronti del genero, sulla base di quanto riferito dal consulente di parte, il medico legale, libero professionista di Este, Luca Massaro. «Dai primi esiti dell’esame autoptico – spiega il legale dei familiari di Giulia – emergono elementi in linea con la strada che sta seguendo la Procura: lo strangolamento c’è stato ed è stato quello la causa della morte di Giulia. Per il momento non ritengo necessario rivelare ulteriori dettagli, anche perché il consulente della Procura non si è ancora espresso».