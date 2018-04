Olio da motore buttato sul muretto che circonda piazza XX Settembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROVIGO - (F.Cam.) Una gran quantità di olio da motori rovesciato sopra al muretto che costeggia il prato che si apre di fronte alla Rotonda, in piazza XX Settembre, dove sono soliti sedersi i ragazzi, soprattutto il sabato sera. Non sabato scorso, visto che l'estesa chiazza scura e malsana che segnava oltre un quarto del muretto perimetrale, sulla parte a sinistra guardando la facciata della chiesa, ha spinto i giovani assidui frequentatori di quel luogo a spostarsi altrove. Tendenzialmente, nell'altra metà della piazza.Un gesto che ha ferito ancora una volta nel profondo una delle più belle piazze cittadine e che lascia basiti per la sua sconsideratezza. Nonostante subito dopo la segnalazione alla polizia e l'arrivo dei vigili del fuoco, che hanno richiesto a loro volta l'intervento di una ditta specializzata nelle pulizie dagli inquinanti, sia partita l'operazione di lavaggio del marmo rosa sporcato con l'olio, andata avanti per circa un'ora, fra le 22 e le 23, ieri mattina il muretto aveva ancora i segni del gesto che probabilmente lo ha rovinato inesorabilmente...