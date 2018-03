Odori molesti, M5s propone una legge regionale per fermarli

ROVIGO- La polesana Patrizia Bertelle, consigliera regionale veneta del M5s, ha presentato un progetto di legge regionale contro gli odori molesti. «È giunto il momento di regole certe - afferma Bertelle -. Sono troppe le vertenze sui territori, tra comitati e aziende». Da una quindicina di anni, in Veneto, aziende ed enti di controllo svolgono attività di misura e gestione degli odori, mentre solo di recente, con il decreto legislativo 183 del novembre 2017, il legislatore ha introdotto la possibilità per le Regioni di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene dagli stabilimenti: sia imponendo valori limite, che prescrizioni impiantistiche e misure gestionali atte a contenere il disturbo olfattivo.



«Quello degli odori molesti prodotti dagli stabilimenti, impianti di rifiuti e allevamenti, è un annoso problema cui il legislatore italiano non ha dato finora risposta - prosegue Bartelle - le emissioni odorigene in atmosfera, derivanti dalle attività produttive, stanno diventando un problema sempre più attuale anche in relazione all'aumentata sensibilità della popolazione nel confronto degli odori e alla progressiva estensione delle aree urbanizzate, che in molti casi hanno portato le zone residenziali a ridosso delle aree industriali, generando situazioni conflittuali sul territorio».

