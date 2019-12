di Francesco Campi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

OCCHIOBELLO - Si era presentato alladi via Eridania con il volto coperto e un piccolo coltello in mano, facendosi consegnare i circa 5mila euro in cassa ed era poi fuggito a piedi. Era il 10 aprile, ma un mese e quattro giorni dopo l’autore della rapina è stato arrestato. Non senza una certa sorpresa, perché a finire in manette è stato un luogotenente in congedo. Ad arrestarlo, il 14 maggio, gli ex colleghi carabinieri della Compagnia di Castelmassa e del Nucleo investigativo di Rovigo: erano riusciti a risalire a lui grazie ai filmati delle videocamere che avevano ripreso la sua auto in prossimità della sala giochi.