Presta denaro chiedendo interessi del 45%: pensionato finisce in manette

I dettagli nell'edizione di Rovigo de Il Gazzettino di giovedì 17 maggio

OCCHIOBELLO - Gli uomini della tenenza delladi Occhiobello, coordinati dal sostituto procuratore della Repubblica, hanno avviato indagini in ordine ad una presuntaeffettuata da un soggetto 68enne, tale S.F., che aveva prestato del denaro a tassi usurari ottenendo in cambio dalla vittima la firma di unaL'arrestato aveva prestato lacon la promessa di restituzione di 2.600 euro entro un anno per poi ottenere la firma della cambiale di 3.000 euro a garanzia del prestito usurario con unL'uomo è stato: avrebbe infatti minacciato la vittima dell'usura dicendo che avrebbe consegnato la cambiale a persone "poco di buono" per convincerlo alla restituzione dei soldi. In casa gli sono state trovate dellecon il numero di metricola abraso.