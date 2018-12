Ubriaco, aggredisce gli anziani genitori e si scaglia contro i carabinieri

OCCHIOBELLO - Ha prima aggredito gli anziani genitori e quindi si è scagliato sui carabinieri giunti in loro soccorso che lo hanno arrestato. Protagonista un 43enne di Occhiobello (Rovigo) in preda ai fumi dell'alcol che avrebbe agito per futili motivi. L'uomo che ha passato la notte presso il carcere di Rovigo è in attesa del giudizio direttissimo. Nessuna conseguenze per salute sia per gli anziani genitori che per i militari dell'Arma.

