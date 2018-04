Con la motocicletta contro un suv, un diciottenne è in fin di vita

di Paolo Ponzetti

OCCHIOBELLO - Un Suv che taglia la strada a una motocicletta che si schianta: il centauro, gravissimo, finisce all'ospedale. É il bilancio dell'incidente stradale avvenuto verso le 17 di venerdì pomeriggio lungo la Statale 16 a Occhiobello.Secondo una prima ricostruzione, ma l'esatta dinamica è ancora al vaglio dei Carabinieri della stazione di Occhiobello, l'incidente si è verificato sulla rampa del Po a Santa Maria Maddalena. Sembra che proveniente da Ferrara, appena superato il manufatto che tra poche settimane verrà sottoposto a notevoli lavori di ristrutturazione, un Suv Hyundai Tucson condotto da un altopolesano abbia svoltato sulla sinistra. Una manovra effettuata probabilmente senza accorgersi che dal lato opposto giungeva una motocicletta 125 con a bordo due ragazzi. Alla guida un 18enne e sul sellino posteriore la fidanzata 17enne, entrambi romeni e residenti a Occhiobello. Lo schianto è stato fatale e come quasi sempre accade la peggio è stata riportata dai due occupanti la motocicletta che sono finiti rovinosamente a terra.Le ambulanze del 118 sono state allertate da altri automobilisti e sono giunte a Santa Maria Maddalena in pochi minuti: l'automedica da Trecenta e le autoambulanze da Rovigo e Ferrara. Subito è apparso evidente a medico e infermieri che le condizioni del 18enne romeno era particolarmente gravi. Così è stato fatto giungere fa Padova l'elicottero che è atterrato nelle vicinanze. Il ragazzo è stato caricato sull'elisoccorso e trasportato d'urgenza all'Ospedale ferrarese di Cona dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione con prognosi riservata per le gravissime lesioni riportate. e in fin di vita. La fidanzatina è stata invece trasportata all'Ospedale Santa Maria della Misericordia a Rovigo e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Illeso il conducente del Suv.I militari della gazzella dei carabinieri di Occhiobello hanno effettuato i rilievi per cercare di ricostruire esattamente cause e dinamica dell'incidente le manovre e le velocità effettuate dai due mezzi che sono stati posti sotto sequestro.In supporto sono intervenuti anche gli uomini della Polizia locale di Occhiobello che hanno controllato il traffico particolarmente intenso. Il ponte è stato chiuso per un'oretta, dalle 17.20 alle 18.15, poi senso unico alternato fino alle 18.40 quando tutto è tornato alla normalità e il traffico è iniziato a defluire. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili di Rovigo.