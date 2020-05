Il Comune pensa al benessere degli amici gatti, l'oasi felina sarà risistemata

ROVIGO - E' in via di sistemazione da questa mattina, l'oasi felina di via De Polzer. Il ricovero per i nostri amici pelosi è gestito dall'associazione Una, Uomo Natura Animali.

"L'oasi aveva bisogno di essere risistemata - spiega l'assessore al Benessere degli animali Erika Alberghini. Occorreva intervenire in alcuni punti per per evitare la fuga degli animali. Sono state riorganizzate alcune parti della struttura e demolite alcune aree. Questa è la prima fase, seguirà un secondo intervento per completare il sistema protezione dell'oasi e avere spazi più funzionali”.













