Le nutrie scavano una tana: voragine pericolosa nell'argine del canale

di Giannino Dian

PORTO TOLLE - La presenza sempre più numerosa di nutrie nelle campagne è unper la sicurezza idraulica, per l'economia territoriale, per i bilanci dei Consorzi di Bonifica. «L'estate scorsa - ricorda, presidente del Consorzio di Bonifica Delta del Po -ha subito un cedimento dovuto ad una tana di nutria allagando un'area agricola in fregio al centro, con danni ingenti. Se il cedimento fosse stato nel centro urbano i danni sarebbero stati ancora più gravi. La scorsa settimana, nonostante che tutto l'argine fosse stato monitorato e verificato dal nostro personale, che fossero state riprese le tane delle nutrie create anche di recente con dispendio di mezzi, personale e risorse, si è verificata una ulteriore nuova rottura dell'argine destro del canale irriguo Giarette in prossimità del cimitero di Scardovari»...