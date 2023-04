ADRIA (ROVIGO) - Allarme nutrie in località Bettola, a due passi dallo stadio Bettinazzi. Questa volta però i roditori non hanno causato problemi agli argini o danni al settore agricolo, ma hanno occupato "abusivamente" una autovettura, trasformando il vano motore in una tana. Il tutto è avvenuto nell'arco di poco più di 24 ore. Amara sorpresa ieri mattina per un cinquantenne adriese che al momento di salire e mettere in moto la propria vettura, dopo alcuni giri dell'avviamento a vuoto, una volta aperto il cofano per cercare di individuare il problema, ha dovuto fare i conti con una inattesa realtà.

«Praticamente - racconta - il motore non girava perché era letteralmente ostruito dai rifiuti della frazione umida che questi roditori avevano depositato e disseminato dovunque nel vano». La vettura era ferma da tanto? «Appena 24 ore. Il giorno prima l'ho lasciata davanti casa e ho usato l'auto di mia moglie». Aveva avuto avvisaglie della presenza dei roditori? «Non molto distante dall'auto ci sono i bidoncini della frazione umida e qualche giorno fa avevo visto aggirarsi in zona parecchie nutrie, di diverse misure, saranno state una quarantina. Le ho scacciate ma mai avrei pensato di trovarmi di fronte a una situazione del genere. Non si tratta di un cavo mordicchiato da un topo o da una nutria, queste cose possono accadere. Mai e poi mai, mi lo sarei aspettato che questi roditori occupassero il vano motore in così poco tempo per costruirvi un nido». Ha avvisato chi di dovere? «Ho avvertito l'Ufficio ambiente del Comune di Adria per un sopralluogo ma non so chi mi pagherà i danni eventuali alla vettura e l'operazione pulizia. Non oso immaginare se lasciavo l'auto ferma per più giorni cosa poteva succedere. Avrebbero occupato e vandalizzato anche l'abitacolo».