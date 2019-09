di Elisa Cacciatori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORTO VIRO (ROVIGO) - Nutriaman, il supereroe del Delta, ha richiamato a Porto Viro per la battaglia finale contro il male, centinaia di persone accorse da svariate parti del Veneto e non solo in suo sostegno. È arrivato il giorno delle riprese di una delle più attese scene del film, più volte posticipata a causa del maltempo, e viste le numerose adesioni ottenute, i presupposti sono parsi sin da subito ottimi per la riuscita degli intenti del regista Michele Pezzolato. Per la prima volta nella saga sono stati...