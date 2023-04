ADRIA (ROVIGO) - «Verranno creati posti di lavoro e effettuati investimenti sulla formazione, forgiando figure specializzate, garantendo loro un lavoro equo. Ad avvio dell'attività, si prevede l'impiego di 20 persone; a regime si ipotizza l'assunzione di 100-120 persone. Saranno inoltre attivate collaborazioni con università e centri di ricerca, finalizzati allo studio di prodotti e processi innovativi e meno impattanti per l'ambiente». Lo ha dichiarato il presidente di Alchemia, Riccardo Bellato, nella Casa delle associazioni, durante la presentazione del progetto per la realizzazione dell'impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, e di fabbricazione di prodotti organici, che dovrebbe sorgere in via Maestri del Lavoro a Cavanella Po, occupando una superfice di circa 55mila mq.

Un nuovo impianto

Lo stabilimento è chiuso dal 2010. Nel settembre 2021 Alchemia, società formata da Nitrolchimica, realtà milanese che si occupa di recupero di solventi e reflui industriali, e Cbr di Verona (formulazione e redistribuzione di solventi), che aveva rilevato lo stabilimento tre anni prima, aveva presentato richiesta di autorizzazione per un impianto di trattamento e recupero di rifiuti speciali e di fabbricazione di prodotti chimici organici, che però era stata bocciata.

Sala praticamente vuota durante la presentazione. Mancavano sia i candidati sindaci, il solo Lamberto Cavallari si è fatto vedere a fine incontro, che le associazioni ambientaliste. «La ricaduta occupazionale sarà significativa - ha proseguito Bellato - in un'area con un alto tasso di disoccupazione». L'investimento, da oltre 10 milioni di euro, secondo i promotori, non prevede ampliamenti del sito ma la sola riconversione degli impianti esistenti. All'interno dell'insediamento sarà creata un'area di trattamento per la rigenerazione e il recupero di solventi, usando processi ad alta efficienza al fine di ottenere prodotti con una minore impronta di carbonio. «La fabbricazione di prodotti chimici organici invece - ha spiegato Bellato - consisterà nella produzioni di acetati e resine viniliche. I solventi saranno purificati per ottenere prodotti chimici con maggiori percentuali di purezza, destinati ai settori farmaceutico e chimico e alla produzione di inchiostri e vernici». Superate, secondo Bellato, le criticità del precedente progetto, in primis emissioni in atmosfera, viabilità e scarichi. Il caso Alchemia era tornato di attualità a settembre 2022, quando era scoppiato un incendio a San Giuliano Milanese, nel sito le di Nitrolchimica.