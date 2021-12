Nuova guida per i pompieri polesani: Rosiello riceve il testimone da Barbera

ROVIGO - Rovigo ha finalmente un nuovo comandante provinciale di vigili del fuoco, dopo la “reggenza” di Calogero Barbera, che aveva mantenuto anche il precedente incarico di dirigente vicario del comando di Venezia: oggi, infatti, è avvenuto il passaggio di consegne con Luca Rosiello, 46 anni, laureato in ingegneria nucleare ad indirizzo radioprotezione, che arriva in Polesine da Roma, dalla Direzione centrale per l’emergenza dove prestava servizio come funzionario ed ha ricoperto il ruolo di responsabile nazionale del settore Usar, Urban Search And Rescue, settore cinofilo e contrasto al rischio nucleare e radiologico. Nel suo curriculum, la partecipazione alla gestione delle maggiori calamità nazionali, come i terremoti dell’Aquila, dell’Emilia, e di Amatrice, ma anche internazionali a cominciare dall'emergenza nucleare di Fukushima, ma anche i terremoti in Ecuador ed in Albania e la recente alluvione in Belgio.

Barbera aveva ricevuto l'incarico di comandante reggente lo scorso 2 settembre per sostituire Giorgio Basile, che era stato nominato alla guida del comando provinciale dei vigili del fuoco di Udine. Per Barbera, ora, una nuova sfida nella sua terra d'origine, la Sicilia, come comandante dei vigili del fuoco di Ragusa. Ha salutato il comando rodigino definendo la sua esperienza breve ma umanamente intensa. «Ricevo con orgoglio l’incarico di questo comando con la speranza di poter proseguire sul solco già tracciato dai precedenti comandati e dall’ingegner Barbera», sono state invece le prime parole del nuovo comandante Rosiello di fronte al personale operativo, amministrativo e in quiescenza, al termine della cerimonia di consegna della bandiera del comando da parte di Barbera.