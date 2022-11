Dal cantiere navale Vittoria la nuova barca per la Capitaneria di Porto di Pola

ADRIA - Il Cantiere Navale Vittoria costruirà una nuova unità per il soccorso marino destinata alla Capitaneria di Porto di Pola (Croazia). La commessa prevede la realizzazione di una imbarcazione tipo Sar (Search and Rescue) inaffondabile e auto-raddrizzante dal valore di poco più di 2 milioni. L'affidamento è arrivato in seguito alla partecipazione di Vittoria alla gara internazionale indetta dal Ministero del Mare, dei Trasporti e delle Infrastrutture croato nel 2019 e conclusasi nel 2021. L'unità, destinata alla Capitaneria di Porto di Pula per lo svolgimento delle attività di soccorso e recupero in mare, verrà consegnata entro il 2023. «Un particolare ringraziamento va al Ministero croato per la rinnovata fiducia - dichiara il presidente di Vittoria Paolo Duò - e il proficuo rapporto di collaborazione costruito negli anni. Il nostro cantiere si è aggiudicato questa commessa grazie al know how maturato con la fornitura di diverse unità per la ricerca e il soccorso in mare per i paesi Ue. La nuova unità conserverà alcune delle caratteristiche tecniche, ritenute altamente soddisfacenti, delle unità della stessa tipologia consegnata alla Croazia nel 2017, ma potrà contare su un apporto tecnologico ulteriormente rinnovato e rispondente alle più attuali esigenze».



L'imbarcazione, monocarena inaffondabile e auto raddrizzante avrà una lunghezza di 16 metri e sarà largo 4.65 metri. La motorizzazione verrà assicurata da due propulsori azimutali Volvo Ips drive 1050. L'andatura sarà di oltre 35 nodi a pieno carico. Potrà ospitare un equipaggio da 3 a 9 persone, con la possibilità di ricovero naufraghi anche sul ponte di coperta.