Italia, la nonnina di Villadose, soffia su 103 candeline. Il suo motto? «Avanti popolo!»

ROVIGO - Un compleanno speciale è stato festeggiato alla residenza Anni azzurri Sant'Anna di Villadose dove la signora Italia Baratto ha compiuto 103 anni: è la più longeva ospite della struttura. Nata il 26 settembre del 1919, a Granzette, da papà Ermenegildo e mamma Narcisa, è stata la seconda di sei fratelli.

Si è innamorata di Bruno Scodeggio e ha atteso per 7 sette anni che tornasse dalla guerra. Insieme hanno avuto due figli, Antonia e Paolo, che hanno allevato con grande amore. Dal 2014, ha lasciato la sua casa ed è entrata a far parte della famiglia di Sant'Anna. Fin da subito ha mostrato il suo entusiasmo partecipando in particolare alle attività musicali. Gradisce anche i laboratori di cucina.

È conosciuta da tutti per il suo motto "Avanti popolo!", la sua carica è contagiosa.

M. Poz.