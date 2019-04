Si rifiuta di lavargli i piedi e non sa fare le torte: massacrata di botte

A TREVISO

ROVIGO - Un dolce venuto male, il rifiuto di lavargli i piedi, una telefonata non autorizzata, una piastrella rotta dal figlio piccolo: sarebbero stati questi, fra i tanti, i motivi che avrebbero spinto un uomo a picchiare la moglie, anche quando era incinta del loro figlio, che, a un certo punto, si è ribellata ed ha puntato il dito contro di lui mettendo in fila tutto quanto l’avrebbe costretta a subire negli ultimi anni di convivenza, nei quali per la sua forte gelosia le avrebbe pressoché impedito di avere contatti con altre persone, costringendola a stare in casa.E la violenza del marito non si sarebbe manifestata “solo” con insulti, minacce di morte e botte, ma anche in unche l’uomo avrebbe compiuto su di lei, approfittando del fatto che era ubriaca. Ieri il giudice Pietro Mondaini ha rinviato