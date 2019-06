Sesta edizione delle Nights at Casalini's garden: stelle e promesse del Jazz

di Nicola Astolfi

Presentata la sesta edizione delle Nights at Casalini's garden che hanno l'obiettivo di portare i migliori musicisti in circolazione e farli suonare con gli allievi del conservatorio. Si parte il 28 giugno, collaborazione con il Deltablues IL FESTIVAL Valorizzare i talenti e portare a Rovigo «il miglior jazz in circolazione», è quello che la rassegna Jazz nights at Casalini's garden, dal 2015 memorial Marco Tamburini, continua a fare dal 2013 grazie alla sinergia tra RovigoBanca e conservatorio Venezze....