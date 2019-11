CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VILLADOSE (ROVIGO) - Da cuoco ad anestesista. Oggi, coronerà il suo sogno. Il 36enne dopo un lungo percorso raggiungerà finalmente la laall'Università La Sapienza di Roma. Nicola Pavanello , villadosano doc, figlio di Albertino e Tarsilla, si è diplomato alla scuola alberghiera di Adria ed ha da subito intrapreso la professione di cuoco nel ristorante di famiglia, La Rondinella, in via Zona Industriale. Di grande fantasia e tecnica si era distinto per l'innovazione e bontà delle sue pietanze. Ma Nicola aveva un altro desiderio nel cuore e qualche anno fa ha deciso di abbandonare il successo nel mondo della