Neve e scuole chiuse, sindaco polemico: «Ma dov'era l'emergenza?»

ROVIGO - La pioggia di ieri ha spazzato via la neve, con qualche macchia bianca rimasta come ultimo ricordo del Polesine imbiancato. Se la nevicata sembra quindi destinata ad essere consegnata agli archivi, soprattutto fotografici vista la grande quantità di scatti che hanno “imbiancato” anche i social, continua a fioccare qualche polemica. In particolare, ad essere divisiva, sembra essere stata la scelta di 12 Comuni di emettere un’ordinanza per la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul proprio territorio. Qualcuno apprezza, molti invece la trovano eccessiva. Oggi tutte le scuole sono aperte.SINDACO POLEMICOA mettere un po’ di pepe nel dibattito, oltre al sale che tutti hanno gettato a profusione, il sindaco di Polesella Leonardo Raito, con un post su Facebook: «Scuole aperte, decisione giusta. La questione è che se consideriamo quella di ieri una situazione emergenziale, quando succederà una vera situazione emergenziale rischiamo di suicidarci tutti».