Anche quattro neodiplomati di Rovigo e Padova assunti come apprendisti da E-Distribuzione

ROVIGO - Sono quattro i neodiplomati assunti con contratto di apprendistato nella zona di di Padova-Rovigo dei 14 assunti in veneto da E-Distribuzione.

I neoassunti sono stati accolti dalla responsabile Area Nord, Monica Zucchi, e dal referente del Centro, Maurizio Baldassa, al Centro addestramento operativo di Scorzé (Venezia), dove si svolgono le attività di formazione teoriche, finalizzate alla conoscenza del funzionamento dell’azienda, delle norme di sicurezza e tecnico- pratiche per essere pronti ad operare sul campo.

L’Azienda ha predisposto particolari aule all’aperto e percorsi di addestramento tutelanti per i neoassunti ma altresì idonei ad educare a un approccio al contesto lavorativo pienamente rispettoso delle persone e degli ambienti in cui dovranno operare.

Il percorso si concluderà quindi con una settimana di formazione online con la didattica a distanza. Dal 28 settembre le nuove risorse saranno assegnate alle rispettive Unità di destinazione, per iniziare un intenso periodo di affiancamento di 5 settimane. Successivamente verranno assunti a tempo indeterminato. © RIPRODUZIONE RISERVATA