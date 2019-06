Festa a Scardovari per l'addio di Vendemmiati, bandiera del calcio

di Luca Crepaldi

Partita con festa a sorpresa a Scardovari per l'addio al calcio giocagto di, 38 anni, bandiera di questo sport in Basso Polesine.Per lui 30 anni di carriera, da quanto ha cominciato nei Pulcini del Porto Tolle, il suo paese, enelle categorie seniores. L'ultimo quest'anno in Prima categoria nella galoppata da imbattuto dello Scardovari, di cui ora diventerà direttore sportivo.Nella partita celebrativa Vendemmiati ha giocato un tempo con lodi oggi e un tempo con quello composto dagli ex. Tanti amici hanno voluto partecipare ed essergli accanto. "E' stata davvero un saluto stuipendo" ha detto.