Nato in ambulanza, aperta l'inchiesta, "ultimatum" all'Ulss

ROVIGO - «La solidarietà alla mamma ed al piccolo che è nato in ambulanza durante il trasporto dall’ospedale di Rovigo a quello di Padova, riportando gravi lesioni, non si dimostra solo a parole, ma anche nei fatti: invece, nonostante quanto espresso nei giorni scorsi, siamo ancora in attesa di ricevere dall’azienda Ulss 5 Polesana la documentazione richiesta lo scorso 29 gennaio: le cartelle cliniche di madre e figlio e i documenti di ricovero e di trasferimento. In mancanza di un riscontro entro una settimana dal ricevimento del mio sollecito, formuleremo una richiesta di sequestro alla Procura oltre che una querela per omissione di atti di ufficio».

NEONATO PREMATURO

Ancora una volta l’avvocato reatino Mario Cicchetti torna a incalzare l’Ulss Polesana su una vicenda giudiziaria, dopo essere stato già protagonista della lunga battaglia legale della piccola Eleonora Gavazzeni, nata il 3 dicembre 2008 all’ospedale di Rovigo con gravi danni neurologici provocati da quanto avvenuto in sala parto, ottenendo lo scorso marzo il riconoscimento in primo grado di un risarcimento da 5 milioni di euro. Una storia dolorosa che sembra, purtroppo, presentare delle analogie con quanto avvenuto il 9 gennaio scorso, quando una 46enne di Rovigo, alla 27esima settimana di gravidanza, non ancora al settimo mese, si è presentata al pronto soccorso del capoluogo polesano con forti dolori alla pancia e perdite di sangue. Secondo quanto da lei poi denunciato ai carabinieri di Padova, è stata visitata solo dopo una mezz’ora di attesa e la ginecologa, dopo l’ecografia, ne ha poi disposto il trasferimento a Padova, perché il bimbo era podalico e c’era un eccesso di liquido amniotico. Un parto a rischio di un bimbo prematuro, motivo di un trasferimento in un ospedale più attrezzato per gestire questo tipo di problema.

TEMPI CONTESTATI

Ma il trasporto è stato attivato solo dopo oltre un’ora e il bimbo è nato durante il viaggio in ambulanza, all’altezza di Monselice, sul mezzo in corsa lungo la corsia est dell’autostrada 13 Bologna-Padova. Riportando fratture agli omeri, la menomazione a una mano e, soprattutto, ematomi al collo e macchie cerebrali.

TRASFERIMENTO

«Se anche il trasferimento di una donna con una gravidanza ad alto rischio poteva essere condivisibile – sottolinea l’avvocato Cicchetti –, quello che non è comprensibile è come non sia stata ricontrollata prima che salisse in ambulanza, perché se il bambino è nato dopo così poco tempo vuol dire che la dilatazione al momento della partenza era già tale da lasciar presupporre quello che sarebbe accaduto».

CONDIZIONI GRAVI

Le condizioni del piccolo, spiega ancora l’avvocato che assiste la madre ed il padre, «sono purtroppo stabili nella loro gravità». Il piccolo è ancora ricoverato a Padova. E proprio ai carabinieri di Padova, il 17 gennaio, ha presentato la propria denuncia la madre, con il fascicolo che è stato aperto dal Tribunale di Rovigo, che ha la competenza territoriale, al momento a carico di ignoti per l’ipotesi di reato di responsabilità colposa per lesioni personali in ambito sanitario.

LE INDAGINI

L’indagine è nelle mani del sostituto procuratore Francesco D’Abrosca. L’avvocato Cicchetti si attende che, a breve, si possa arrivare all’iscrizione dei responsabili nel registro degli indagati. Prima, però, attende che l’Ulss trasmetta i documenti richiesti, con il nuovo sollecito arrivato ieri. «La vicinanza e la solidarietà alla famiglia così duramente colpita da quanto avvenuto si deve concretizzare anche in una collaborazione attiva, per questo mi auguro che a breve trasmettano tutto: non basta che i documenti siano valutati dalla commissione attivata dalla Regione e dalla commissione interna all’Ulss, ma devono essere messi anche nella nostra disponibilità. Altrimenti dovremmo agire chiedendone il sequestro». © RIPRODUZIONE RISERVATA