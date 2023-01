ADRIA/BASSANO - (G. Fra.) Un star di Tik Tok in cattedra al liceo. Il Bocchi Galilei accoglierà, dalla prossima settimana, l'assistente di lingua inglese, Natasha Nock. Ventiduenne, canadese, giovane influencer celebre per la condivisione di brevi video in cui racconta cosa ha imparato sulla cultura e la lingua italiana. L'istituto adriese è stato infatti individuato, a livello regionale, per accogliere l'assistente di lingua proveniente dalla British Columbia University di Vancouver, privilegio concesso soltanto al Brocchi di Bassano del Grappa ed al liceo adriese.



GLI STUDENTI

A beneficiarne saranno in particolare gli studenti degli indirizzi che non usufruiscono di docenti madrelingua, vale a dire classico, scienze umane, economico-sociale, scientifico e scienze applicate. Si tratta di un progetto pilota promosso dalla Regione, in convenzione con la British Columbia University, con l'intento di avviare una stabile collaborazione avente come finalità sia di migliorare le competenze linguistiche e interculturali degli studenti veneti per la lingua inglese, aumentando la motivazione all'apprendimento tramite l'interazione con un madrelingua, sia di integrare le pratiche didattiche dei docenti di lingua inglese.

L'assistente di lingua sarà impegnata in un'attività di co progettazione con alcune docenti di inglese dell'istituto che affiancherà regolarmente in classe per i prossimi tre mesi. L'interazione degli studenti con la madrelingua offrirà loro maggiori stimoli nell'apprendimento dell'inglese, aumentando sicuramente la motivazione e la consapevolezza dell'importanza di sviluppare una buona padronanza dell'inglese. Il Bocchi-Galilei ha approvato la candidatura a questo progetto, di cui è risultato beneficiario, proprio perché considerato una grande opportunità per il contesto scolastico, rafforzando il processo di internazionalizzazione che negli ultimi anni ha sempre più caratterizzato la sua offerta formativa. Il comprensibile entusiasmo per il risultato è stato accentuato, di recente, dalla notizia che l'assistente assegnata inoltre Nock.