PORTO TOLLE - Nel gergo militare si parla di fuoco amico quando soldati o mezzi si trovano sotto il fuoco delle proprie batterie. Deve essere più o meno la sensazione provata ieri a Porto Tolle quando Natalino Balasso, noto attore e comico originario dell’estremo Delta ha pubblicato sulla propria pagina ufficiale la locandina de “Il teatro torna a Porto Tolle” criticandola con il suo solito piglio sarcastico.

«Spero non abbiano pagato troppo i creativi che hanno partorito questa penosa immagine – ha sentenziato -. Se questa è l’immagine che vogliamo dare del teatro (e di Porto Tolle) spariamoci». Una bocciatura che in neanche 15 ore ha racimolato circa 1.300 mipiace, oltre 200 commenti e più di 40 condivisioni. Lo scatto incriminato vede due anziane con i piedi dentro una piscina gonfiabile davanti al municipio di piazza Ciceruacchio, con tanto di statua dedicata all’eroe. Cosa intendesse rappresentare, probabilmente lo sa solo il suo autore.

LA REPLICA

Nel mentre non si è fatta attendere la risposta del sindaco Roberto Pizzoli che ha spiegato come la locandina non fosse stata commissionata dall’amministrazione ma rientrasse nel pacchetto della rappresentazione. «Ti invito ad andare a vedere sulla nostra pagina ufficiale – si è rivolto a Balasso il primo cittadino -. Credo che con un pochino di ironia si possa anche tornare a sorridere come si faceva quando venivi a fare i tuoi spettacoli anche da noi». L’iniziativa è infatti frutto di un accordo di programma con la Regione volta a ricostruire il tessuto sociale grazie allo spettacolo dal vivo e riportare il teatro nelle piazze dopo i lunghi mesi che hanno visto l’Italia impegnata nella lotta contro l’emergenza Covid-19.

A realizzarla concretamente è il Circuito teatrale regionale del Veneto Arteven che oltre alla programmazione, ha riportato nelle piazze di numerose municipalità il teatro, e si è anche occupata della realizzazione delle varie locandine promozionali. I commenti ironici sull'immagine toccata al comune deltino si sono sprecati: «Per curiosità sono andata sulla pagina degli organizzatori e ho scovato altre chicche artistiche – ha scritto un'utente -. Oggettivamente quello di Porto Tolle è il concept più inquietante». Mentre un'altra ha scritto: «Se se ne parla funziona». Forse, come diceva il Dorian Gray di Oscar Wilde: "C'è una sola cosa al mondo peggiore del far parlare di sé, ed è il non far parlare di sé". Intanto, il primo appuntamento sarà mercoledì alle 21 in Largo Europa nel centro del capoluogo Ca' Tiepolo dove la compagnia Pantakin Circoteatro metterà in scena "Tre maggiordomi e un bebè – Life is not streaming". Ultimo aggiornamento: 11:18