Accoltellò il marito ammalato, rinvio a giudizio per la moglie 84enne

PORTO VIRO (ROVIGO) - É accusata di aver ucciso il marito 81enne, spentosi all'ospedale di Rovigo la notte tra il 7 e l'8 giugno di un anno fa, dove era stato ricoverato il 17 maggio per le gravi lesioni provocate dalle coltellate che gli erano state vibrate alla gola:, 84 anni, è stata rinviata ieri a giudizio dal giudice per le udienze preliminari Pietro Mondaini. Il processo per omicidio si aprirà davanti alla Corte d'Assise il 10 maggio, a una settimana dall'anniversario del fatto avvenuto a Porto Viro.