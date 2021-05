ROVIGO - I polesani confermano la propria minor propensione all’indebitamento rispetto al resto del Veneto. Nel primo trimestre del 2021, l’importo medio richiesto a Rovigo è stato di circa 119mila euro, 118.975 per la precisione, a fronte di una media regionale di 133.220, già di per sé leggermente inferiore rispetto alla media nazionale, che si è attestata a 137.479. Il valore più alto in Veneto è quello di Verona, con una media di 144.011...

