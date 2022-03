ROVIGO - Via libera al bando di gara per assegnare un nuovo gestore ai servizi museali del museo dei Grandi fiumi. La giunta di Palazzo Nodari ha approvato le Linee di indirizzo per lo sviluppo del museo archeologico e dei servizi museali che prevedono l'affidamento dei servizi in questione «per un periodo sperimentale di 12 mesi eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi, a mezzo di apposita procedura concorsuale». Ora la palla passa agli uffici che dovranno occuparsi, come si legge nella delibera, della «definizione degli elaborati che andranno a regolare i rapporti con il nuovo gestore» e della «attivazione delle procedure di gara».

L'attuale gestione, affidata alla società di servizi Aqua attiva nel settore ambientale e del turismo, è prossima alla scadenza, come spiega l'assessore alla Cultura Roberto Tovo. Ma per il museo rodigino di proprietà comunale, istituito nel 1998 e inaugurato nel 2001, si prospettano delle novità rilevanti, oltre a quella che c'è stata di recente. «L'anno scorso - afferma Tovo - abbiamo fatto un investimento da 100mila euro sull'impianto di condizionamento della struttura non solo per migliorare il comfort dei visitatori, ma anche per ottimizzare la conservazione dei beni custoditi e nella prospettiva di aumentare il patrimonio museale».



ESPOSIZIONI DA RIPENSARE

E infatti, nelle linee guida che tracciano lo sviluppo del museo e che hanno ottenuto il semaforo verde dalla giunta, si mettono a punto i piani ai quali il prossimo «responsabile del servizio dovrà conformarsi». Tra questi piani emerge, in primo luogo, «una riprogettazione complessiva delle attuali sezioni espositive e dei depositi, attraverso adeguamenti tecnologici, ma anche attraverso l'allestimento di nuove sezioni introduttive in grado di rendere coerente la narrazione del territorio e il collegamento fra le sezioni in virtù dei prossimi ampliamenti».

Attualmente il percorso espositivo è composto da cinque sezioni permanenti: Età del Bronzo allestita nel 2001, Età del ferro del 2002, Età Romana del 2004, Medioevo del 2012 e Rinascimento del 2014. Non solo: «Nei due decenni di apertura al pubblico - si legge nelle linee guida - si sono riscontrate la graduale e inevitabile obsolescenza delle dotazioni espositive e la necessità di ripensare le soluzioni originarie» e inoltre, «le indagini archeologiche condotte successivamente nel territorio e le ricerche più recenti hanno reso disponibili nuove conoscenze, con esiti di rilevanza notevole anche in una dimensione europea, come per esempio gli elementi emersi negli ultimi anni per il sito di Frattesina e le straordinarie testimonianze dal sito di Campestrin di Grignano Polesine, la più antica officina di lavorazione dell'ambra baltica nota finora tra l'Europa centrale e le coste mediterranee».

Sarà proprio la via dell'ambra la protagonista di una nuova sezione espositiva «che prevede l'allestimento di una nuova area caratterizzata da una forte componente tecnologia e interattiva per la valorizzazione dei reperti rinvenuti nei recenti scavi di Campestrin». Inoltre, verrà allestita nei prossimi mesi «una mostra dedicata all'artista rodigino Gabbris Ferrari, dove verranno esposte opere che rappresentano le fasi ideative del museo dei Grandi fiumi, i cui allestimenti sono stati caratterizzati dal forte impatto scenografico e dalla sua peculiare impronta d'artista».



LA NOVITÀ

Per tutte queste azioni è stato formulato un progetto dal titolo Ricomincia la scoperta che «si propone un ripensamento complessivo che pur in continuità con la vocazione divulgativa e la funzione civica che connotano l'istituto, arrivi a svilupparne le potenzialità ancora inespresse». Nell'ambito di questo progetto si inserisce la collaborazione con l'Accademia dei Concordi, con la quale «è in corso un dialogo», dato che è «titolare di un patrimonio archeologico significativo, composto da reperti preromani, romani e da una collezione egizia per il quale si prevede nei prossimi mesi lo spostamento, la conservazione e l'esposizione» al museo dei Grandi fiumi.