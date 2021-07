TAGLIO DI PO - Un incendio che, per l’appunto, è divampato nella tarda serata di domenica proprio attorno all’autovelox che sorge sulla Provinciale 46 a poca distanza dall’incrocio di Mazzorno Destro. Sul fatto che a dare il la alle fiamme possa esserci stata una “manina” sembrerebbero esserci pochi dubbi. Così come sul fatto che, nel caso ci fosse stata un’azione deliberata dietro il rogo, l’autore sia stato quattro volte incauto. Primo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati