ROSOLINA - Mr Rain sul palco del Rosolina Beach Festival. Il rapper e produttore discografico di fama internazionale sarà in concerto a Rosolina il 28 luglio. Sono in corso già da settimane i lavori per allestire il ricco calendario di eventi estivi che, tra le iniziative per la stagione, propone la seconda edizione del "Rosolina Beach Festival", format che ha riscosso notevole successo lo scorso anno e che, anche per la prossima estate, vedrà sul grande palco nomi di fama internazionale, del mondo della musica e dello spettacolo. L'anticipazione più ghiotta riguarda proprio Mr. Rain, pseudonimo di Mattia Balardi di Desenzano del Garda (Brescia) di 32 anni, che si esibirà al Rosolina Beach Festival: il suo brano "Supereroi" presentato a Sanremo è già disco di platino.

Un successo inarrestabile per l'artista bresciano che sta scalando tutte le classifiche e il cui tour estivo partirà il 27 giugno da Roma, portandolo in giro in tutta Italia, passando per Rosolina che sarà lieta di ospitare sul palco del Beach Festival un artista che, con l'attivo 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 oro, dopo hit come "Fiori di Chernobyl", "Meteoriti" ed "Ipernova", con il successo di "Supereroi", ha già conquistato il cuore del grande pubblico.

IN TESTA ALLE CLASSIFICHE

Un successo che, dopo Sanremo, l'ha portato a posizionarsi tra le hit delle classifiche su Spotify, Amazon, Apple e iTunes. "Supereroi" è tra i brani più ricercati su Shazam, tra quelli più selezionati su Tik Tok e tra le stories dei maggiori social network, oltre che tra i pezzi più trasmessi da radio e video. «Siamo felici - afferma l'assessore al turismo, Alessandra Patrian - di riproporre, anche quest'estate, oltre agli eventi che saranno definiti a conclusione del tavolo di lavori in corso, il Rosolina Beach Festival, quale evento di notevole portata che l'Amministrazione organizza in collaborazione con DuePunti Eventi e Radio Company. Un evento che, anche grazie alla presenza di Mr. Rain, accende i riflettori su Rosolina, località volta sempre più a diventare la meta di un turismo nuovo e dinamico. Il calendario completo del Rosolina Beach Festival, i cui biglietti degli spettacoli sono disponibili in prevendita nel circuito Ticketone (online e punti vendita) verrà reso noto a breve - aggiunge Patrian - insieme alle altre iniziative pensate per l'estate dei tanti turisti e visitatori che vorranno trascorrere la loro vacanza nella nostra località e che saremo ben felici di accogliere».