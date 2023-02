Motovedetta della Guardia di Finanza consegnata alla Libia, ad Adria il ministro Tajani e la collega libica

ADRIA - Lunedì 6 febbraio alle 18 al Cantiere Navale Vittoria di Adria (provincia di Rovigo) si svolge la cerimonia di consegna alle autorità libiche di una motovedetta classe 300 di nuova fabbricazione, nell'ambito del progetto europeo Sibmill. Lo rende noto la Farnesina.

Al termine della cerimonia è previsto un punto stampa congiunto del vicepresidente del consiglio e ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, della ministra degli Esteri libica, Najila El Mangoush, e del commissario europeo per l'allargamento e la politica di vicinato, Olivér Várhelyi.

«Stiamo lavorando perché ci sia una strategia a lungo termine che veda coinvolti tutti i Paesi del Nord Africa, i Paesi da dove partono i flussi migratori. Con un'azione che possa usufruire della cooperazione italiana per favorire la crescita del continente africano» ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani durante un evento a Milano. «Lunedì pomeriggio sono ad Adria in Veneto per consegnare al governo libico le nuove motovedette della Guardia di Finanza finanziate dall'Ue. Le affidiamo ai libici perché possano pattugliare e contrastare i mercati di esseri umani».