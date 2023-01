ROSOLINA - Gli Internazionali d’Italia Eicma Supermarecross si sono aperti e chiusi nel segno di Matteo Del Coco. Il pilota salentino, campione in carica della Mx2, debutta in Mx1 mettendo in riga tutti gli avversari nella kermesse motoristica di Rosolina.

Freddo pungente ad accogliere piloti, addetti ai lavori e qualche temerario spettatore, sabato, sulla splendida pista del Moto club Rosolina Mare, ma lo spettacolo non manca.

«Sono felice, come anche tutta l’Amministrazione comunale, di ospitare una manifestazione così importante che fa vivere, in un periodo tradizionalmente “non di balneazione”, la nostra località e al tempo stesso la promuove a livello europeo - ha commentato l’assessore Sara Biondi - Un complimento particolare alla squadra del Motoclub Rosolina per la perfetta organizzazione e un ringraziamento a tutti i volontari che ormai sono diventati degli esperti».



PRIMA GIORNATA



Nella Pro Mx1 P Matteo Del Coco (Ktm–Pardi) a fare la voce grossa, con un secondo e un 1. di manche e il successo nella finale Supercampione che gli consente di superare nella classifica Filippo Zonta (GasGas–Amsil), che, dopo la vittoria in gara-1, ottiene due secondi posti. Completa il podio Alessandro Lentini (Husqvarna–Berbenno), mentre il campione in carica, Giovanni Bertuccelli (Ktm–Pardi), deve accontentarsi della quarta posizione.

La Pro Mx2 vede prevalere Pietro Razzini (Kawasaki–Fast energy) per un solo punto su Lorenzo Corti (Husqvarna–Parini). Terza moneta per Alessandro Sadovschi (Ktm–Settempedano II), autore sempre di buone rimonte.

Nella Pro 300 il solito Jimmy De Nicola (Ktm–Pardi) si conferma in testa, precedendo Gabriele Oteri (Husqvarna–Fathers & Sons) e Alessio Bonetta (Husqvarna). Classe 125 ancora nelle mani di Alfio Pulvirenti (Ktm–Lazio racing). Il campione in carica ricomincia la stagione vincendo, davanti ad Andrea Roberti (Ktm–Pardi) e Filippo Pivetta (Ktm–Gaerne). Al suo debutto nel Supermarecross, la classe Ama vede Luca Brunzin (Ktm–Sabbiadoro) vincere la Mx1 su Andrea Corradin (Husqvarna–Asiago 7C) e Andrea Piccariello (Honda–Shine). Andrea Messina (Ktm) conquista la Mx2; Antonino Sardisco (Ktme) è 2.

La prima gara del Supermare quadcross, è dominata dal tedesco Miro Cappuccio (Yamaha), vincitore con ampio margine di entrambe le manche. Alle sue spalle nella Qx1 terminano Nicolò Roagna (Yamaha) e Lorenzo Taricco (Yamaha). Nella Sport, invece, primeggia Lorenzo Bortolozzo (Suzuki), con Eddy Ghizzo (Suzuki) 2. e Alessandro Fontanazzi (Kawasaki) 3.



SECONDA GIORNATA



Matteo Del Coco vince tutto. Il pilota salentino s’impone sugli avversari anche nella seconda tappa della Supermarecross, conquistando il gradino più alto del podio sia nella categoria MX1 che nella Supercampione. A piazzarsi dietro a Del Coco nella Supercampione, Jimmy De Nicola (Ktm), terzo Pietro Razzini (Kawasaki). Nella Mx1, dietro a Del Coco, si sono piazzati, nella classifica assoluta, il trentino Mirko Dal Bosco (Ktm) e il bresciano Alessandro Lentini (Husqvarna). Nella MX2 assoluta ha vinto Pietro Razzini (Kawasaki), seguito da Alessandro Sadovschi (Kawasaki) e Lorenzo Corti (Husqvarna). Nella 125 assoluta ha vinto Alfio Samuele Pulvirenti (Ktm), 2. Noel Zanocz (Ktm) e Davide Brandini (Ktm).

Nella Amatori-MX1 assoluta ha vinto Andrea Picariello (Honda), seguito da Giuseppe Cicciarella (Husqvarna) e Luca Marotta(Kawasaki-Letojanni racing). Nella Amatori MX2 assoluta ha vinto Antonino Sardisco (Ktm) su Andrea Enzo Messina (Ktm) e Simone Gonnelli (Honda).

Nella Minicross assoluta 1. Nicolo Alvisi (Gasgas), 2. David Cracco (Husqvarna), 3. Samuele Piredda (Ktm).ù

Per i quad, nella QX1 è salito sul gradino più alto del podio Miro Romeo Cappuccio (Yamaha), seguito da Nicolò Roagna (Yamaha) e Mattia Ioli (id.). Nel quad Sport ha vinto nell’assoluta Lorenzo Bortolozzo (Suzuki).