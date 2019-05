© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORTO VIRO - Drammatico incidente alle 17.30 in via Stradonazzi di Porto Viro. Simone Piovan, 43enne di Chioggia stava percorrendo la strada in sella alla sua moto quando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra. L'impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri di Adria.