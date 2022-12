ROVIGO - Il successo che sta riscuotendo la prima edizione, fa già pensare che nel 2023 la mostra dei presepi in Pescheria nuova sarà un'iniziativa destinata a crescere. Nella sola domenica antecedente il Natale ha contato oltre 600 visitatori, incantati dalla bellezza delle opere che i volontari del Gruppo Ciacole e creatività del circolo Acli e il museo del presepio di Frassinelle, hanno messo a disposizione di un allestimento che fa sentire lo spirito del Natale, anche nella finalità di raccogliere fondi a sostegno delle attività di Bandiera gialla in rete con 80 associazioni del territorio: sono unite nella raccolta delle eccedenze alimentari, e aiutano con le spese della solidarietà oltre 700 famiglie in difficoltà economiche. Alla mostra, aperta fino al 28 dicembre con orario di vista continuato (tutti i giorni dalle 10 alle 19, a eccezione di oggi e a Natale con apertura dalle 15 alle 19) si entra gratuitamente, con la possibilità comunque di fare piccole donazioni: bastano anche 1 o 2 euro. L'allestimento presenta una piccola, ma significativa rassegna di ciò che espone il museo del presepio di Frassinelle, dove l'amministrazione comunale ha scelto di adottare nei cartelli che salutano l'ingresso e l'uscita dal territorio la dicitura Frassinelle paese del presepio, ricordano i volontari Acli Gianfranco Bianchini, Remigio Surian e Andrea Rimondi. Bianchini è il presidente del circolo Acli locale e insieme alla moglie Anna Maria Sgualdo guida il gruppo di presipisti locali, che ha ricevuto importanti riconoscimenti sia dall'Associazione nazionale Amici del presepio sia a livello europeo. «Rispetto al passato, questa è una tradizione in evoluzione: la categoria dei presepisti - racconta Bianchini - s'è alzata d'età, è più sensibile, e speriamo continui con le nuove generazioni».

Tradizione e passione

A Frassinelle il presepio è una passione che coinvolge l'intera famiglia. «C'è una forte collaborazione femminile negli allestimenti, con ricami e lavori a uncinetto», ricordano Bianchini, Rimondi e Surian. Ed è proprio questo forte spirito di collaborazione a contraddistinguere l'arte del presepe: «La collaborazione, come gli interscambi di opere con rassegne presepistiche di diverse regioni d'Italia, sono la nomalità». Così alcune opere realizzate a Frassinelle sono esposte, ad esempio, alla mostra-spettacolo del presepe artistico a Verona, rinomata manifestazione censita anche nel Guinness dei primati, e poi in Lombardia, Abruzzo e Campania. Allo stesso modo, il museo del presepio di Frassinelle accoglie opere delle tradizioni presepistiche campana, lombarda e abruzzese, ed espone anche una rassegna di presepi in miniatura. «C'è pure un presepio realizzato nel guscio di una noce», ricordano i volontari. Il museo del presepio è diviso in cinque settori: presepi meccanici, diorami, presepi aperti, presepi del cuore (realizzati cioè nelle case di riposo e dalle associazioni attive per le persone con disabilità), poi una panoramica di presepi dal mondo: solo questa sezione conta una collezione di oltre 750 pezzi e così ogni anno si sceglie di esporre un continente. Le etichette sono pure in caratteri braille per raccontare le opere anche a chi non può vederle. Inoltre, per tramandare arte e passione dei presepi, a Frassinelle era abitudine fare corsi di tecnica presepistica. «La pandemia li ha interrotti: siamo sempre disponibili a raccontare cosa facciamo, e siamo sicuri che in futuro, appena ci saranno le condizioni, i corsi riprenderanno». Alla mostra di Rovigo sono esposte anche opere dei laboratori di ceramica dell'associazione Pianeta Handicap, una serie di orologi ricamati e al piano rialzato della Pescheria nuova, una rassegna di dipinti di Remigio Surian: sono dedicati a raccontare con grande sensibilità, dall'Annunciazione alla Fuga in Egitto, il piccolo Gesù.