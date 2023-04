LENDINARA (ROVIGO) - Si stringono i rapporti tra la Cittadella della cultura lendinarese e l'Istituto Italiano di cultura di New York, con la partecipazione di Lendinara a una mostra oltreoceano e quella del prestigioso istituto al premio giornalistico intitolato a Jessie White, Alberto Mario e Adolfo Rossi. A fine marzo è stato ospite della Biblioteca comunale il professor Fabio Finotti, direttore dell'Istituto Italiano di New York, organismo del Ministero degli Esteri. L'incontro aveva avuto le sue premesse nella presentazione del libro su Adolfo Rossi "Un lendinarese a New York", che si è svolta a febbraio e nell'intervista rilasciata dal professore alla delegazione lendinarese recatasi a New York nello scorso mese di ottobre, inserita appunto nel volume e nel video prodotti nell'ambito del progetto. Nella visita di Finotti a Lendinara è stata definita la partecipazione alla mostra "Orgoglio e memoria" che l'Istituto di cultura ospiterà nei suoi spazi espositivi dal 28 maggio al 31 agosto. Il progetto è dedicato alla narrazione dell'emigrazione italiana a New York di inizio Novecento attraverso documenti fotografici e cartacei. I documenti appartenuti ai migranti saranno affiancati dalla voce di Adolfo Rossi, testimone di quella stagione come emigrato, giornalista e poi Commissario italiano all'immigrazione.

La mostra sull'emigrazione

Una delegazione lendinarese, ospite del Ministero degli Esteri, si recherà a New York a fine maggio per realizzare l'allestimento della sezione dedicata ad Adolfo Rossi. Porterà copie del volume "Un lendinarese a New York" a diversi istituti culturali della città, avrà modo di partecipare alla presentazione del libro all'Istituto di Cultura e a una visita organizzata sui luoghi di Rossi con foto d'epoca e testi tratti dalla sua produzione. Il professor Finotti ha inoltre accolto l'invito ad essere il presidente della giuria del Premio giornalistico "Jessie White - Alberto Mario - Adolfo Rossi", che verrà presentato a New York e che per la prima volta sarà aperto anche a giornalisti di Paesi esteri. L'incontro e i suoi esiti sono stati commentati con soddisfazione dall'assessore alla Cultura Francesca Zeggio. «Il direttore Finotti e il sindaco Luigi Viaro hanno condiviso la possibilità di nuove iniziative che i nostri giovani potranno apprezzare sia con lo studio sia con l'esperienza. I rapporti instaurati hanno portato a concretizzare quello che era l'intento del viaggio a New York, ovvero far parlare di Lendinara anche oltre i confini della nostra città. La cultura continua a scrivere le pagine della storia con studi, approfondimenti, mostre e scambi tra città, osando oltrepassare i confini dell'Europa come fece il nostro illustre concittadino. Un ringraziamento particolare a coloro che hanno creato quest'occasione di contatto, alla Regione Veneto, a Maria Beatrice Autizi Rigobello e allo staff della nostra Cittadella della Cultura».