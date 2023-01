TAGLIO DI PO - Si è spento ieri, all’età di 75 anni, Vincenzo Melone, già sindaco del Comune di Taglio di Po. Dopo una dura battaglia contro il male che ha condizionato la sua vita negli ultimi anni, il professor Melone lascia la moglie Anna di 71 anni, le figlie Wanda di 50 anni e Antonella di 49, il genero Stefano, i nipoti Francesca e Massimo e il fratello Giovanni, medico. Lo piangono, avendo conosciuto ed apprezzato il suo modo di interloquire con i cittadini, la sua generosità e bontà d’animo, l’intera comunità tagliolese e tanti amici ed estimatori della provincia e della regione. Non è ancora noto il giorno e il luogo dei suoi funerali.

Originario di Cava dei Tirreni (Salerno), laureato in Lettore e Filosofia all’Università di Napoli, Melone era giunto con la famiglia a Taglio di Po dove iniziò l’attività di docente di storia e letteratura italiana prevalentemente alla scuola media “E. Maestri” di Taglio di Po per oltre vent’anni. Impegnato da subito nell’attività politica, iscritto al Partito comunista italiano, ricoprendo cariche importanti sia a livello comunale che provinciale e regionale.

Fu sindaco di Taglio di Po dal 13 luglio 1990 al 13 giugno 1999 con amministrazioni di diversa espressione politica ma sempre nell’ambito del centro sinistra; in precedenza, vice sindaco nella giunta guidata dal professor Ildo Ponzetto dal 1975 al 1980. Negli anni ‘80 era stato anche presidente dell’Unità sanitaria del Delta del Po e Chioggia, consigliere provinciale, co-fondatore e primo presidente dell’Ente Parco Delta Po Veneto, componente della commissione internazionale per gli aiuti ai profughi dell’ex-Jugoslavia negli anni ‘90 e per diversi mandati consigliere regionale e nazionale dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci). Dagli anni 2000 si era definitivamente trasferito in Croazia a Nivice, frazione del Comune di Omisalj nell’isola di Kirk, città gemellata con il Comune di Taglio di Po dagli anni ‘90. Opere pubbliche importanti realizzate nelle amministrazioni da lui guidate ricordiamo la struttura per anziani “Madonna del Vaiolo”, costruzione nuovo Municipio, ostello della gioventù a Gorino Sullam, adozione definitiva del nuovo piano regolatore. Fu soprattutto protagonista della nascita del Piano d’area del Delta Po.