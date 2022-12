PINCARA - Lutto a Pincara per la scomparsa di Ugo Mantovani, titolare assieme alla moglie Gabriella Bombonati e ai figli Anna (moglie di Renzo Visentini, ex sindaco di Pincara e assessore comunale ai lavori pubblici) e Paolo, delle Antiche Distillerie. Mantovani si è spento ieri, in seguito a un male incurabile, a 76 anni. Noto e stimato non solo a Pincara, dove, grazie a un grande spirito imprenditoriale, ha saputo nel tempo costruire un vero e proprio impero, partendo appunto dalle distillerie, proseguendo con lo spaccio aziendale, ideando il museo d'impresa e realizzando più di recente dapprima un bed and breakfast e poi una piccola sala polifunzionale.

IMPRENDITORE

Originaria di Mirabello (Ferrara) dove sorsero nella prima meta' del 1800, grazie alla genialità del suo fondatore, Cesare, le distillerie, la famiglia ha tramandato passione per il liquore di padre in figlio, con una realtà artigianale che creato un forte legame con il territorio. Da qui l'ideazione di liquori e distillati tutti prodotti in casa.

I Mantovani si spostarono dal Ferrarese al Rodigino a fine anni Sessanta. Ugo Mantovani, pronipote di Cesare, si innamorò di Gabriella Bombonati, che sarebbe divenuta sua moglie, originaria di Fiesso Umbertiano e figlia di Giovanni Bombonati, ex sindaco di Fiesso negli anni Cinquanta. Nel 1970, sorgono così a Pincara, le Antiche Distillerie Mantovani, divenute una delle eccellenze polesane tant'è che i distillati Mantovani sono ora famosi in tutta Italia anche grazie alla partecipazione alle più importanti fiere.

L'EVOLUZIONE

Il miglioramento dell'attività si è registrato in maniera definitiva nell'ultimo decennio, con l'organizzazione di importanti eventi, ospitati proprio nel giardino delle Antiche Distillerie. Dalle rassegne letterarie autunnali, alle visite guidate al museo d'impresa, dalla castagnata di inizio novembre, alle iniziative di primavera, fino alle serate letterarie estive e alle conferenze. Tutte queste idee hanno promosso la diffusione del marchio di qualità delle stesse distillerie. Ugo Mantovani e la moglie Gabriella non mancavano mai a nessuno degli eventi organizzati dai loro amati figli.

Il funerale del pioniere dei distillati in Polesine, si svolgerà domani, alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Pincara.